Il meteo in Abruzzo 3 – 9 aprile: condizioni di tempo in generale miglioramento.

Il mese di Aprile ha esordito in maniera invernale, con delle nevicate fino a quote molto basse, al di sotto dei 200 m circa. Situazione oramai passata, anche se con delle gelate notturne dannose all’agricoltura per i valori minimi raggiunti molto bassi per il periodo in essere. Nei prossimi giorni, tuttavia, le condizioni meteo non appaiono tanto malvagie; infatti, a parte qualche addensamento pomeridiano ogni tanto, non sembra esserci nulla di rilevante. Ma teniamo conto, che il deficit pluviometrico al momento è ancora presente. Le temperature, invece,tenderanno ad aumentare specie da Lunedì. Ma vediamo appunto, come potranno evolversi i prossimi giorni. Venerdì 3, al mattino, il cielo si presenterà con qualche stratificazione. Saranno possibili delle gelate notturne fino a quote basse. Nel corso del pomeriggio,addensamenti nelle aree interne, ma senza nessuna precipitazione. Ventilazione orientale, temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, una moderata depressione sul mediterraneo centrale, potrà far rinforzare i venti da est, ma nulla più. Qualche nube da stau sui versanti orientali, nelle ore pomeridiane, temperature in leggero aumento, ma sempre piuttosto fresco, con valori sui +2°c ad 850 hpa. Domenica delle Palme, situazione invariata, qualche nube nel pomeriggio, ma senza nessun fenomeno. Temperature stazionarie, venti da nord est, moderati. Lunedì Santo, campo anticiclonico che andrà affermandosi su tutta l’Italia , Spagna e buona parte dei paesi Balcanici. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, tuttavia degli addensamenti potranno essere presenti nelle ore pomeridiane, ma con scarse o nulle possibilità di precipitazioni. Venti tra deboli e moderati da nord est, temperature in aumento, più apprezzabile nei valori massimi. Martedì Santo, geopotenziali in aumento e pertanto le condizioni meteo saranno davvero buone, con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Venti deboli da nord est, temperature in aumento con valori ad 850 hpa sui 4/5°c. Mercoledì Santo, nessuna novità di rilievo, tempo bello dappertutto, temperature sui valori del giorno precedente, ventilazione dai quadranti orientali, tra deboli e moderati. Infine uno sguardo a Giovedì Santo, ove al momento le condizioni non appaiono tanto diverse dal giorno prima, con cielo poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli da ovest nelle zone interne, da est nord est lungo le coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS