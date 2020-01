Il meteo in Abruzzo 3 – 9 gennaio: un pò di freddo nel week end, ma tempo nel contesto senza nessun sussulto.

L’anno appena iniziato,è esordito con tempo anticiclonico su tutta la nostra regione. Pertanto gelate e nebbie durante la notte ed al primo mattino in qualche caso nelle aree vallive ma nulla più. Questa situazione a quanto sembra sarà ancora presente nei prossimi giorni, anche se tuttavia sarà possibile qualche addensamento da stau orientale nel week end, con qualche scarsa precipitazione. Poi il campo anticiclonico tornerà a dominare la scena a quanto pare. Al momento l’inverno sembra vorrà continuare per questa strada. Venerdì, 3 Gennaio, al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Estese gelate e possibilità di banchi di nebbia nelle vallate in qualche caso. Nel corso della giornata, qualche nube alta e stratificata di passaggio. Temperature stazionarie come nel giorno prima, venti deboli occidentali. Sabato, giornata di tempo stabile e soleggiato ovunque. Tendenza a qualche addensamento da stau orientale sui rilievi esposti, per l’arrivo di venti più freddi da nord est. Temperature in calo dalla serata. Domenica, nubi al mattino, specie sui versanti centro orientali, con qualche breve fenomeno, nevoso al di sopra dei 600 m circa. Ma già dal primo pomeriggio torneranno condizioni di tempo soleggiato dappertutto. Temperature in calo con valori sui -4 / -5°c ad 850 hpa, venti moderati con qualche rinforzo da nord est. Lunedì, giorno dell’Epifania, cielo poco nuvoloso, estese gelate al mattino, anticiclone in rinforzo. Ventilazione debole da nord est, temperature stazionarie nei valori minimi, in aumento per quelle massime, di un paio di gradi. Martedì, gelate al mattino, qualche addensamento pomeridiano, ma nulla di rilevante. Temperature in lieve calo, venti da ovest, nelle aree interne, da est altrove, deboli. Mercoledì, qualche addensamento, ma senza nessuna precipitazione, specie nel corso del pomeriggio. Temperature senza variazioni ( saremo sugli 0°c ad 850 hpa), venti tra deboli e moderati da nord est. Infine uno sguardo a Giovedì, che lo stesso vedrà un tempo tutto sommato buono, con cielo poco nuvoloso. Venti da direzione variabile, temperature in leggero aumento, più accettabile nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.