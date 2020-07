Il meteo in Abruzzo 3 – 9 luglio: subito instabilità diffusa, meglio Domenica e poi a seguire.

Giornate all’insegna del caldo estivo e con dei rovesci pomeridiani su alcune aree, sta essendo il quadro meteo in Abruzzo. Rovesci, che si faranno più accentuati nei prossimi due giorni, Venerdì e Sabato, mentre Domenica, appare buono un pò ovunque. Poi, la situazione non appare del tutto malvagia, in quanto nella prossima settimana, avremo delle giornate con sole e magari dove potrà essere presente qualche debole ed isolato rovescio in qualche pomeriggio, come Martedì. Venerdì 3 Luglio, al mattino, avremo cielo poco nuvoloso, mentre delle formazioni cumuliformi, non tarderanno ad arrivare da metà giornata. Dal primo pomeriggio, rovesci anche a carattere temporalesco sulle aree interne, in estensione quasi ovunque, di entità moderata. Temperature in lieve calo nei valori massimi, venti da direzioni variabili. Sabato, con il passaggio di una goccia fresca e perturbata dalla Francia verso proprio l’Italia centrale, la giornata appare caratterizzata da diffusa instabilità su gran parte del territorio abruzzese. Fenomeni moderati ove non sarà da escludere qualche evento grandigeno. Miglioramento verso sera; venti da nord est, moderati con qualche rinforzo, temperature in calo con valori sui +14°c ad 850 hpa. Domenica, con lo spostamento verso sud est della goccia instabile, torneranno condizioni di tempo abbastanza buone su tutta la nostra regione, a parte qualche addensamento pomeridiano, ma con scarsità di fenomeni. Temperature in leggera ripresa, venti da nord est, moderati, più vivaci sul chietino. Lunedì, altra giornata che al momento sembra buona, con cielo poco nuvoloso. Ventilazione da nord est, moderati. Martedì, le correnti orientali, potranno intensificarsi, le quali apporteranno della nuvolosità da stau sui nostri rilievi orientali, con qualche fenomeno sparso, che in serata invece potranno essere più presenti lungo il carseolano ed i monti Simbruini. Venti pertanto da est nord est, moderati con dei rinforzi, temperature in lieve diminuzione. Mercoledì, tempo che appare abbastanza bello e soleggiato su tutta la regione. Temperature in leggero aumento, venti sempre dai quadranti orientali. Infine Giovedì, altra giornata che sembra orientata su tempo buono, con cielo poco nuvoloso e lieve aumento delle temperature. Venti in genere da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.