Il meteo in Abruzzo 30 ottobre – 5 novembre: tempo anticiclonico per tutta la fase.

Ottobre sta per passare le consegne a Novembre, penultimo mese dell’anno, in un contesto ove sembra che l’anticiclone sub tropicale vorrà tornare alla ribalta. Pertanto, ci aspettano delle giornate soleggiate per tutta la fase in questione, con soltanto delle stratificazioni di passaggio nelle ore pomeridiane che ci terranno compagnia, come anche dei banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino, nelle nostre vallate. Venerdì 30 Ottobre, la cosiddetta campana anticiclonica, con il suo massimo tra Baleari e Spagna, farà sentire i suoi effetti anche sulla nostra penisola. Tuttavia, in Abruzzo, durante la mattinata, non sarà da escludere qualche addensamento nelle aree interne, che comunque lasceranno spazio soltanto a delle stratificazioni nel pomeriggio. Temperature in aumento per quanto riguarda i valori massimi, ventilazione debole da est nord est. Sabato, geopotenziali in aumento, quindi condizioni di tempo buono su tutta la regione. Temperature pressochè stazionarie se non in lieve aumento nei valori massimi; ventilazione da ovest sud ovest nelle aree interne, da est nord est lungo le coste e l’immediato interno. Domenica 1 Novembre, festività di Ognissanti, la situazione non cambierà granchè con cielo poco nuvoloso salvo soltanto delle stratificazioni nel corso del pomeriggio. Banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino lungo le zone vallive. Temperature stazionarie (+10°c ad 850 hpa); venti non molto diversi dal giorno precedente. Lunedì, giorno della commemorazione dei defunti, la situazione rimarrà invariata rispetto al giorno precedente. Martedì, bello al mattino, con i soliti banchi di nebbia nelle vallate, qualche nube di passaggio nel pomeriggio, ma nulla di rilevante. Temperature stazionarie, ventilazione simile al giorno prima. Mercoledì, altra giornata orientata sul tempo stabile, ove solo delle stratificazioni di passaggio saranno presenti, specie nel pomeriggio. Venti dai quadranti orientali, tra deboli e moderati; temperature senza nessuna variazione di rilievo rispetto ai giorni passati. Infine eccoci a Giovedì, che al momento appare sempre una buona giornata. Venti da est, in qualche caso moderati, temperature in leggero calo, ma assolutamente non freddo (+8°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.