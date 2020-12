Il meteo in Abruzzo 31 dicembre – 6 gennaio: inizio dell’anno nuovo con tempo spesso incerto

Siamo arrivati al capolinea di questo 2020, un anno piuttosto funesto per la situazione legata al covid 19. Meteorologicamente parlando, in questi giorni di inizio anno nuovo, la situazione sembra rimanere sempre orientata verso un tempo dinamico, insomma dell’instabilità con rovesci sparsi, alternate a delle schiarite. Le temperature si manterranno lievemente al di sotto delle medie stagionali, ma tuttavia non sarà molto freddo. Intanto Venerdì 31, ultimo giorno dell’anno, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso. Possibilità di qualche gelata, dove le nubi sono state meno presenti. Qualche addensamento nel corso della giornata ma sempre di poco conto. Venti da ovest nelle zone interne, da est lungo le aree costiere, temperature in diminuzione di qualche grado. Venerdì, giorno di Capodanno 2021, della nuvolosità variabile sarà presente per tutta la giornata, con dei fenomeni lungo il carseolano, Simbruini, a tratti sull’alto Aterno. Prima di sera estensione delle precipitazioni verso est. Nevicate sui rilievi oltre i 1200 m circa, venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Sabato, giornata nuvolosa, con piogge e nevicate sulle aree oltre i 1400 m sulla parte occidentale della regione. I fenomeni potranno estendersi verso oriente nel corso del pomeriggio. Tempo migliore tuttavia lungo le coste. Venti da sud, moderati, temperature in aumento con circa 2°c ad 850 hpa. Domenica, una blanda struttura depressionaria sarà presente sull’Italia e molti paesi dell’Europa occidentale. Sull’Abruzzo, cielo variabile, con addensamenti nel corso della giornata, ove non mancheranno delle precipitazioni nelle aree interne, nevose a quote superiori ai 1300 m. Venti non molto diversi dal giorno prima, temperature in lieve calo. Lunedì, non cambierà di molto la situazione, in quanto dei fenomeni potranno essere presenti sempre sui settori occidentali, con nevicate oltre i 1100 m circa. Altrove tempo discreto. Temperature in calo con valori sugli 0°c ad 850 hpa, venti da ovest nell’aquilano, da est sulle rimanenti zone, deboli. Martedì, anche, giornata molto simile alla precedente, mentre Mercoledì, giorno dell’Epifania, appare con un tempo in peggioramento, sempre da ovest sud ovest, con piogge moderate in estensione da ovest verso est. Nevicate oltre i 1100 m circa, venti da libeccio, temperature in leggero aumento con circa 1°c ad 850 hpa.

Faccio tantissimi auguri per un sereno anno 2021 a Tutti i miei affezionatissimi lettori.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

