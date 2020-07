Il meteo in Abruzzo 31 luglio – 6 agosto: qualche rovescio pomeridiano in agguato, sempre caldo.

Giornate molto calde quelle che stiamo vivendo in questi giorni anche sulla nostra regione. E c’è da dire che nei prossimi, la colonnina di mercurio non si abbasserà, anche se tuttavia qualche temporale potrà essere presente nelle ore pomeridiane come vedremo qui di seguito. Venerdì 31, al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento nel pomeriggio ma nulla di rilevante. Temperature pressochè stazionarie sui valori del giorno precedente (+24°c ad 850 hpa); ventilazione da nord ovest nell’aquilano, da nord est, sulle altre province. Sabato 1 Agosto, avvio con tempo bello su tutto il territorio regionale, nuvolosità a carattere cumuliforme in formazione dal primo pomeriggio, con qualche rovescio, che potrà diventare più accentuato nella prima serata. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da nord est, moderati. Domenica, cielo poco nuvoloso al mattino, sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, dal primo pomeriggio, con qualche fenomeno tra deboli e moderati su alto Aterno, carseolano, marsicano. Temperature in lieve calo, ventilazione nord orientale, debole, con qualche locale rinforzo. Lunedì, possibili rovesci su buona parte dell’Abruzzo nel corso del pomeriggio, dopo una mattinata con tempo abbastanza buono. Temperature in leggero calo, ventilazione da ovest nell’interno, da est sud est lungo l’area orientale, a carattere moderato. Martedì, situazione che appare analoga al momento, tempo abbastanza buono al mattino, nubi e rovesci, anche temporaleschi a seguire nelle ore pomeridiane. Venti occidentali sull’aquilano, da est lngo la fascia adriatica. Temperature in calo, valori sui + 18°c ad 850 hpa. Mercoledì, nel pomeriggio,sempre possibilità di rovesci, più che altro su alto Aterno, carseolano, marsicano. Altrove, solo della nuvolosità pomeridiana ma con scarsità di fenomeni. Giovedì, invece, tempo più stabile con solo delle velature di passaggio nel cielo. Temperature in aumento di un paio di gradi, ventilazione da nord est, tra debole e moderato.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.