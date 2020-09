Il meteo in Abruzzo 4 – 10 settembre: situazione abbastanza buona con solo qualche addensamento.

Questo inizio Settembre, è cominciato con tempo abbastanza buono, mattinate con il cielo poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio, qualche veloce fenomeno molto sparso è stato presente. Nei prossimi giorni, la situazione sembra continuare su questa falsariga, con anzi, la possibilità di piogge, ancora più scarse, come vedremo qui di seguito. Pertanto Venerdì 4, al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, come continuerà anche nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento di qualche grado, specie nei valori massimi, ventilazione da nord est, moderate lungo le aree costiere. Sabato, altra giornata prettamente estiva, con cielo sereno o alquanto appena poco nuvoloso. Colonnina di mercurio in salita e soprattutto nei valori massimi, ventilazione meridionale nelle zone interne, da nord est altrove. Domenica, altra giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio sulle zone montane, ma davvero con scarse possibilità di piogge. Temperature stazionarie o in lieve aumento ( +20°c ad 850 hpa), venti molto simili al giorno prima. Lunedì, nulla di rilevante, il cielo rimarrà poco nuvoloso, tutt al più con qualche velatura di passaggio. Venti da sud ovest nell’aquilano, da nord est altrove, temperature in calo, soprattutto nei valori massimi. Martedì, nel corso del pomeriggio sarà presente della nuvolosità irregolare, ma sempre scarse le possibilit di precipitazioni. Ventilazione nord orientale, moderato, temperature in leggero calo. Mercoledì, non cambierà granchè, cielo poco nuvoloso al mattino, degli addensamenti non mancheranno nel corso del pomeriggio, sempre scarse le possibilità di piogge. Venti da nord est, lungo la fascia adriatica, da ovest sull’aquilano; temperature in aumento nei valori massimi di un paio di gradi. Infine Giovedì, ove al momento appare bello al mattino, annuvolamenti e qualche debole pioggia a seguire nel pomeriggio, sulle aree montane. Temperature pressochè stazionarie, ventilazione dai quadranti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.