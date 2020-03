Il meteo in Abruzzo 6 – 12 marzo: instabilità sotto il week end, poi ritornano condizioni anticicloniche.

Nei giorni scorsi, l’instabilità presente, ha dato luogo a dei fenomeni più che altro sui settori occidentali della regione. Qualche nevicata fino a quote medie, ma nulla di rilevante alla fine. Per farla breve, i giorni che ci aspettano, vedranno tempo instabile tra Venerdì e Sabato, un pò meglio la Domenica, poi, pian piano, entro Martedì, torneremo verso un tempo di nuovo bello, per via dell’anticiclone in rinforzo su gran parte della penisola. Pertanto Venerdì 6 Marzo, al mattino, il cielo si presenterà nuvoloso, soprattutto sui settori interni, con piogge e nevicate oltre i 1600 m circa. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni, mentre si riaffacceranno da metà pomeriggio su alto Aterno, carseolano, Marsica, Parco nazionale d’Abruzzo, con quota neve oltre i 1200 m. Altrove tempo variabile, con qualche debole precipitazione. Temperature in calo, venti moderati da ovest nord ovest. Sabato, cielo nuvoloso, con pioggia e nevicate oltre i 1000/ 1200 m, soprattutto sulle aree a stau orientale. Venti moderati da nord est, temperature in leggero calo ( +2°c ad 850 hpa). Domenica, giornata più fredda, con valori sui -2°c ad 850 hpa. Al mattino, nuvolosità residua con qualche debole fenomeno, nevoso al di sopra dei 600 m circa. Venti sempre da nord est, deboli. Lunedì, condizioni di tempo discrete, con qualche velatura ma nulla di importante. Temperature in aumento, ma freddo al mattino, con gelate nelle aree interne. Venti deboli da ovest. Martedì, addensamenti al mattino specie sulle zone orientali, scarse occasioni per delle precipitazioni. Meglio nel pomeriggio, con l’anticiclone che andrà rinforzando sul territorio Italiano. Venti da est-nord est con dei rinforzi, temperature in calo. Mercoledì, giornata di tempo stabile su tutta la nostra regione, con solo qualche stratificazione presente. Temperature in aumento di alcuni gradi, ventilazione sempre dai quadranti orientali. Infine Giovedì, che al momento appare una buona giornata con cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento ancora. Venti deboli da ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.