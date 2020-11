Il meteo in Abruzzo 6 – 12 novembre: tempo generalmente buono, a parte qualche addensamento.

Della nuvolosità, che ci sta tenendo compagnia in queste ore con della lieve pioggia sparsa ed a tratti, che rimanda un pò al famoso ritornello della nebbia agli irti colli, piovigginando sale di Giosuè Carducci, sembra che non andrà avanti per molto. Infatti la pressione atmosferica sulla nostra penisola tornerà ad aumentare, lasciando spazio solo a dei banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino, in attesa del cielo sereno o poco nuvoloso ovunque e non soltanto sugli altissimi rilievi, come appunto sta accadendo. Tuttavia la giornata di Venerdì 6, vedrà della nuvolosità irregolare su buona parte del territorio regionale. Scarse o nulle le possibilità precipitative. Temperature stazionarie e venti da est nord est. Sabato, geopotenziali in aumento (DAM 580-584) cielo per lo più poco nuvoloso, con banchi di nebbia nottetempo ed al mattino nelle aree poste nelle vallate. Ventilazione debole da nord est lungo le zone orientali, da sud sull’aquilano; temperature in leggero aumento nei valori massimi (+9°c ad 850 hpa). Domenica, altra gran bella giornata assolata su tutta la regione, a parte le nebbie mattutine. Ventilazione da ovest nord ovest nelle aree interne, da est nord est altrove, deboli. Lunedì, tempo sempre orientato sulla stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta il giorno. Temperature in aumento soprattutto nei valori massimi (+10/11°c ad 850 hpa); venti sempre deboli e molto simili al giorno precedente. Martedì, non cambia granchè, oltre alle solite nebbie mattutine, la giornata sarà soleggiata e mite. Temperature stazionarie, venti senza variazioni rispetto al giorno prima. Mercoledì, della variabilità potrà presentarsi nel corso del pomeriggio, ma nulla di rilevante. Scarse o nulle le occasioni per dei fenomeni. Venti da sud nell’aquilano, da est nord est sulle altre province. Temperature in lieve calo. Infine uno sguardo a Giovedì, che al momento appare sempre con della leggera variabilità, specie nelle aree interne. Temperature stazionarie, ventilazione non molto diversa al giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.