Il meteo in Abruzzo 7 – 13 agosto: possibile qualche rovescio pomeridiano, temperature in aumento.

Andiamo verso la parte culminante dell’estate, in un clima che è fresco, ed un tempo che ha visto dei fenomeni, in alcune aree anche diffuse nei giorni appena passati. Nei prossimi, invece, la situazione appare più tranquilla, ove tuttavia delle precipitazioni a carattere di rovescio potranno trovare spazio durante il pomeriggio, come vedremo di seguito, in un contesto termico in aumento. Venerdì 7, al mattino, cielo poco nuvoloso su tutta la regione, tendenza ad un aumento della nuvolosità nelle aree interne, ove non saranno esclusi dei rovesci, tra deboli e moderati. Ventilazione da nord est, piuttosto vivaci sulle aree costiere e del chietino. Temperature in lieve aumento, sia nei valori minimi che nelle massime (+ 16°c ad 850 hpa). Sabato, non cambierà granchè, tempo sempre sulla stessa linea d’onda del giorno precedente, quindi possibilità di rovesci pomeridiani nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie, venti nord orientali, tra deboli e moderati nelle zone interne, tra moderati e forti sul chietino in particolare. Domenica, al momento appare una buona giornata, con cielo poco nuvoloso, a parte qualche addensamento sui settori occidentali, ove potrà essere presente qualche debole pioggia, tra carseolano e Simbruini. Ventilazione praticamente come il giorno prima, temperature stazionarie o in lieve salita, con valori massimi in luoghi pianeggianti sui 33/35°c. Lunedì, dopo un avvio abbastanza buono, della nuvolosità cumuliforme sarà possibile nelle aree interne con dei rovesci, in qualche caso di moderata entità. Ventilazione tra deboli e moderati lungo le coste, da sud est, deboli nell’aquilano, temperature senza variazioni di rilievo. Martedì, buono al mattino e per buona parte del pomeriggio, verso sera, non sarà esclusa qualche precipitazione moderata su teramano ed area del PNALM. I venti provverranno da nord ovest nell’aquilano, da nord est sulle altre tre province, deboli; temperature in aumento, specie nei valori massimi con circa 20°c ad 850 hpa. Mercoledì, dopo un avvio come da copione, con tempo bello, delle formazioni nuvolose si presenteranno nei settori montuosi e probabilmente delle coste del chietino, con rovesci moderati, tra il pomeriggio e la sera. meglio sulle aree teramane e del nord ovest. Temperature in lieve salita, venti occidentali sull’aquilano, da est altrove, deboli con qualche rinforzo. Infine uno sguardo a Giovedì, che appare leggermente migliore nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie e venti come il giorno prima.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.