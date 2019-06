Il meteo in Abruzzo 7 – 13 giugno: tempo estivo per quasi tutta la fase in essere.

Con l’ingresso di Giugno, possiamo dire che l’estate si è avviata, meteorologicamente parlando, grazie all’anticiclone dapprima di estrazione azzorriana e poi a seguire più di stampo nord africano. Infatti nei prossimi giorni, oltre ad un tempo più stabile, avremo la colonnina di mercurio che potrà superare in qualche caso i 35°c , ( 20/21°c ad 850 hpa), situazione che pare che potrà durare per buona parte della prossima settimana, mentre da Giovedì probabilmente una saccatura nord atlantica, potrà iniziare a portarsi verso la nostra penisola. Intanto vediamo giorno per giorno l evoluzione delle condizioni del tempo. Venerdì 7 Giugno, il cielo al mattino si presenterà poco nuvoloso, a parte delle stratificazioni e nulla più. Situazione che peraltro rimarrà tale anche nel resto dell’ intera giornata. Venti sud occidentali nelle aree interne, da est lungo le coste, deboli; temperature in aumento con valori sui 19°c ad 850 hpa, massime che nelle aree poste più in basso, potranno sfiorare i 35°c. Sabato, sempre bello al mattino, addensamenti nelle zone interne nel pomeriggio, ma con scarse possibilità o nulle, di precipitazioni. Temperature in leggero aumento, venti per lo più come il giorno precedente. Domenica, geopotenziali ancora in aumento ( DAM 588 – 592), cielo poco nuvoloso al mattino, qualche addensamento lungo i rilievi maggiori, ove non saranno esclusi dei brevi rovesci verso sera. Ventilazione nord orientale, debole, temperature stazionarie. Ed eccoci a Lunedì, in cui nessuna novità; bel tempo al mattino, qualche addensamento tra il pomeriggio e la sera, con scarse possibilità di precipitazioni. Temperature in leggero aumento, con valori massimi anche sui 37°c nelle zone poste più in basso, ventilazione occidentale nell’aquilano, da est altrove. Martedì, situazione sempre pressochè uguale, con cielo poco nuvoloso per l’intera giornata, temperature stazionarie e ventilazione come il giorno precedente. Mercoledì, probabilmente qualcosa inizierà a cambiare, con la possibile formazione di un area depressionaria sul centro nord Italiano. Tuttavia, le condizioni meteo saranno buone, con cielo poco nuvoloso, le temperature scenderanno con valori ad 850hpa, che si porteranno sui 16°c, pertanto un caldo più misurato rispetto ai giorni precedenti. Venti da ovest, in rinforzo dal pomeriggio. Infine uno sguardo a Giovedì, ove dopo un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, le condizioni tenderanno un pochino a cambiare dal pomeriggio, con della nuvolosità in arrivo da ovest e qualche rovescio sparso, nelle aree interne. Temperature in lieve calo, venti occidentali, moderati nelle zone interne, da est lungo le coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS