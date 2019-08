Il meteo in Abruzzo 8 – 14 agosto: subito un pò d’instabilità, seguirà bel tempo e temperature in sensibile aumento.

Ci avviciniamo al ferragosto, che nella stagione estiva, rimane il momento più importante, se così vogliamo dire. Ovunque, nei nostri borghi, ci sono feste e sagre ad allietare le serate ed in molti casi anche le giornate. Per dirla tutta, il periodo di avvicinamento appunto a questa festività, meteorologicamente parlando, appare davvero estivo nel vero senso della parola, con valori ad 850 hpa che potranno facilmente superare i 24°c e toccare i 26°c almeno. Ciò significa, che in tutte le località poste a quote basse ed anche medio basse, non è escluso che la colonnina di mercurio raggiungi i 40°c se non oltre. E tutto questo, a parte un veloce passaggio instabile tra Giovedì pomeriggio – sera e le prime ore di Venerdì, durerà a seguire fino al 14. Poi, dalla tarda serata e quindi sul giorno 15, delle fresche correnti da nord est, faranno scendere, anche sensibilmente le temperature, ma noi ci fermiamo al momento qui, poichè ricordiamoci che questo articolo è una linea di tendenza. Pertanto Giovedì 8, il cielo al mattino si presenterà poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio regionale. Della nuvolosità, prima stratificata, poi a seguire più a carattere cumuliforme, potrà dar luogo a qualche rovescio nelle aree interne, tra debole e moderato, soprattutto sulla parte nord occidentale. Venti da sud ovest sull’aquilano, da nord est sulle altre province, temperature in lieve flessione dal tardo pomeriggio. Venerdì, non molto caldo al mattino, ma condizioni di tempo buono. Situazione che rimarrà tale per tutta la giornata, con il cielo appunto poco nuvoloso. Le temperature comunque torneranno da subito a salire e dai valori sui 17/18°c ad 850 hpa, si passerà in breve ai 20/21°c. Venti non molto diversi dal giorno precedente. Sabato, geopotenziali in aumento (DAM 596 – 600) e davvero elevati. Cielo poco nuvoloso ovunque, per tutta la giornata. Temperature ancora in leggero aumento con punte sui 24°c ad 850 hpa e pertanto nelle zone poste in basso, potremmo avere dei valori massimi, come accennato prima intorno ai 40°c. Ventilazione deboli, da ovest nelle aree interne, da est sul versante adriatico. Domenica, altra giornata prettamente estiva in ogni senso, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature sempre elevate (come anche il tasso di umidità), venti press a poco come il giorno prima. Pertanto situazione ottima per chi è al mare o in montagna. Lunedì, non cambierà granchè, a parte un aumento delle temperature di qualche grado ( tra 26 e 27°c ad 850 hpa). Venti deboli con qualche rinforzo locale da est. Martedì e Mercoledì in linea di massima rimarranno stabili e molto caldi con valori ad 850 hpa sempre sulla falsariga dei due giorni precedenti. Potrà essere possibile qualche debole e veloce rovescio nella serata di Martedì, ma nulla di rilevante.Della nuvolosità alta e stratificata potrà essere presente nella giornata di Mercoledì 14, mentre dalla sera, le temperature tenderanno a scendere di qualche grado per l’arrivo di correnti più fresche da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.