Il meteo in Abruzzo 8 – 14 maggio: condizioni buone, a parte qualche disturbo Martedì.

Il campo anticiclonico che ci sta interessando, continuerà a tenerci compagnia anche per i prossimi giorni, a parte della nuvolosità locale, con addensamenti pomeridiani, ove potrà trovare spazio qualche debole rovescio. Martedì appare più alle prese con un tempo più instabile, se così vogliamo dire, poi, sarà sempre l’anticiclone di estrazione sub tropicale a tornare e soprattutto con le temperature in aumento. Pertanto, Venerdì 8, al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso, situazione che tuttavia rimarrà per l intera giornata, a parte qualche passaggio di nubi stratificate. Ventilazione da ovest nelle aree interne, da est altrove, debole, temperature in aumento con valori sui 12°c ad 850 hpa. Sabato, cielo poco nuvoloso, con qualche addensamento di passaggio, ma nulla di rilevante. Temperature stazionarie, venti simili al giorno precedente. Domenica, cielo tra poco nuvoloso e qualche addensamento, ove sarà possibile dei rovesci tra l’alto Sangro e laMajella nel corso del pomeriggio. Ventilazione da ovest nelle zone interne, da est lungo la fascia costiera ed immediato zone a ridosso, temperature in aumento con valori sui 14°c ad 850 hpa, per cui nelle aree poste a bassa quota si potrà raggiungere i 30°c. Lunedì, dopo un avvio discreto, troveranno spazio dei fenomeni ad iniziare da ovest, con qualche rovescio anche a carattere temporalesco. Sulle zone orientali, cielo variabile. Temperature stazionarie, venti non diversi dal giorno precedente. Martedì, della nuvolosità in arrivo da ovest, apporterà dei fenomeni moderati soprattutto nelle zone interne della regione. Ventilazione sempre come nei giorni precedenti, temperature in calo di alcuni gradi ( 8°c ad 850 hpa). Mercoledì, giornata tutto sommata buona su tutto l’Abruzzo, ma con tendenza ad un aumento di quest’ultima verso sera ove non mancherà qualche fenomeno a carattere di rovescio sparso, di debole entità. Venti sempre sulla stessa linea d’onda come nei giorni precedenti; temperature di nuovo in lieve ripresa. Infine uno sguardo a Giovedì, che al momento appare con tempo bello e temperature in sensibile aumento per il rinforzo dell’anticiclone sub tropicale. Venti deboli da sud est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.