Il Ministero dei Beni culturali premia il progetto di ACS per il rilancio del Teatro Comunale di Teramo

Teramo. E’ arrivata ieri sera la lettera del Ministro per i beni e le attività culturali Alfredo Bonisoli ­­che assegna ad ACS Abruzzo Circuito Spettacolo un finanziamento di 20mila euro per il bando “Progetti speciali di esclusiva iniziativa del Ministro di cui all’art. 44 c.2 del D.M. 27 luglio 2017 – anno 2019” premiando il progetto “Il Teatro al centro della città”.

ACS ha beneficiato del finanziamento anche lo scorso anno, e oggi è ancora tra gli enti e le associazioni che vengono supportate con un intervento a carattere speciale per lo sforzo realizzato nella promozione dello spettacolo dal vivo. In questa prima tranche il Ministro ha individuato 78 progetti meritevoli in tutta Italia cui ha destinato un totale di 2.681.490 euro.

Il progetto presentato da ACS e assegnatario del finanziamento è finalizzato alla riqualificazione del Teatro Comunale di Teramo quale cuore pulsante della città e potenziale stimolo alla rinascita culturale e sociale, in grado di attrarre le periferie e di connettere le diverse espressioni artistiche, sociali e professionali, in un territorio colpito dal sisma del 2016. L’offerta culturale prevede una programmazione diversificata per generi e target di riferimento, attività laboratoriali, convegnistiche e di residenza artistica.

“Questa attestazione di apprezzamento per il nostro lavoro va oltre il pur cospicuo finanziamento” spiega Amelia Gattone presidente di ACS “è una soddisfazione veder riconosciuta, in modo ufficiale e dal vertice istituzionale, la bontà di un progetto cui teniamo molto legato al Teatro Comunale e alla Città. Stiamo lavorando per dare realmente un cuore pulsante alla vita culturale teramana, creando per tutti l’opportunità e la possibilità di godere di questa magnifica terapia per l’anima che è il teatro.”