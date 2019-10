Il ministro Boccia incontra a Pescara i gruppi di opposizione in Regione Abruzzo. Smargiassi e Taglieri (M5S): preziosa occasione, aspettiamo testo definitivo

Pescara. Questa mattina il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha incontrato i gruppi del Consiglio regionale in Regione Abruzzo a Pescara.

In rappresentanza del M5S, sono intervenuti i Consiglieri Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri: “Ringraziamo il Ministro Boccia – commentano – per questa occasione di confronto avuta sia con gli esponenti della maggioranza che con quelli dell’opposizione. È un importante segnale di apertura in merito a un tema molto delicato come quello del regionalismo differenziato, che deve essere affrontato dando ampio spazio al confronto, come accaduto questa mattina”.

“Abbiamo ascoltato con attenzione quanto ci è stato illustrato dal Ministro, che sta proseguendo con i suoi incontri in ogni regione del nostro Paese, e adesso attendiamo di valutare la legge quadro una volta che verrà presentata in Parlamento. Le priorità – concludono i pentastellati -per noi non cambiano e in cima a ogni cosa ci sono e sempre rimarranno i diritti dei cittadini abruzzesi. Ci auguriamo che questi preziosi momenti di dialogo si rivelino utili affinché venga redatto il miglior testo possibile”.