Il ministro dei trasporti De Micheli conferma a Marsilio la nomina di Gisonni per la sicurezza del Gran Sasso, atteso il decreto del presidente Conte

Roma. A margine dell’incontro in Conferenza delle Regioni il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha chiesto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che intenzioni avesse il Governo e il suo Ministero in particolare sulla nomina del commissario per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso.

Il Ministro ha risposto dicendo di aver confermato al presidente Conte la designazione già fatta a luglio dal suo predecessore Toninelli. “Secondo quanto riferito dal ministro De Micheli – ha affermato il presidente Marsilio – si attende da un momento all’altro l’emanazione del decreto del presidente Conte per nominare il professor Corrado Gisonni come commissario. Speriamo che la lunga attesa del territorio sia in dirittura d’arrivo”