Il ministro Tria visita l’Istituto di Fisica del Gran Sasso: eccellenza italiana, dobbiamo continuare a investire

L’Aquila. “Siamo qui alla frontiera mondiale della conoscenza dove collaborano insieme scienziati di tutto il mondo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria nel corso di una visita non in agenda ai Laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso. “Ci sono eccellenze italiane come quelle che incontriamo qui oggi”, ha sottolineato il ministro, come si legge sul sito del Mef, “purtroppo spesso poco note perfino all’interno del nostro paese, che ci vedono in testa alle classifiche globali della ricerca di base e delle scoperte scientifiche che attirano l’interesse di tutto il mondo”.

“Dobbiamo continuare a investire in questa nostra preminenza per coltivarla e difenderla”, conclude il ministro, “e al tempo stesso puntare a conquistarne altre in nuovi settori. Passano anche e soprattutto di qui i sentieri per rilanciare crescita e competitività dell’Italia sui mercati internazionali”.