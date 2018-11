Il National Geographic celebra le meraviglie dell’Abruzzo. Le faggete vetuste sulla copertina del magazine

L’Aquila. Dopo i prestigiosi riconoscimenti ottenuti nelle scorse settimane (“Regione più ospitale d’Italia”, su tutti), l’Abruzzo non smette di sedurre e stupire gli italiani. Questa volta, però, a far parlare di sé non è la cordialità e l’ospitalità degli abruzzesi “forti e gentili”, e neanche la presenza sul territorio di alcuni tra gli chef più apprezzati, bensì sono le Faggete Vetuste del Parco, tra gli angoli più affascinanti della nostra regione.

Nel numero di novembre del National Geographic magazine, infatti, la copertina è tutta dedicata a a questo sito, divenuto, lo scorso anno, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Nello scatto di copertina (a firma Bruno De Amicis) si vede una dolcissima volpe che, incuriosita dall’obiettivo del fotografo, si avvicina camminando sopra un faggio caduto, candidamente adagiato su un letto di foglie dai colori tipicamente autunnali.

“Sono stato principale promotore della candidatura” spiega l’assessore regionale Lorenzo Berardinetti “presentando una documentazione alla commissione agricoltura che poi è stata approvata all’unanimità. Anche grazie al supporto della Regione Abruzzo, evidenziai l’importanza di favorire tale iniziativa per il valore e per la necessità di garantire una maggiore tutela ad habitat secolari che ci garantiscono una qualità di vita molto elevata e che fanno dell’Abruzzo la regione verde d’Europa”.

“All’interno del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” prosegue Berardinetti “sono stati individuati ben 5 nuclei di faggeta per una superficie complessiva di 937 ettari, ricadenti nei comuni di Villavallelonga, Lecce nei Marsi, Pescasseroli e Opi, siti che si contraddistinguono per l’elevata naturalità e per la specifica collocazione geografica lungo il crinale principale dell’Appennino. Proprio queste sono state le motivazioni che hanno convinto la commissione giudicatrice. Mi unisco alla soddisfazione di tutta la comunità del parco d’Abruzzo e a nome dell’intera Regione li ringrazio per questo prestigioso riconoscimento che consegnano all’Abruzzo”.