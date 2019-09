Il neo ministro Provenzano e i rapporti con l’Abruzzo: il fratello Salvatore è capo dell’ufficio speciale della ricostruzione

L’Aquila. Il neo ministro del Mezzogiorno, il 37enne siciliano Giuseppe Provenzano, tra le fila del Pd, ha un fratello che lavora all’Aquila: si tratta di Salvatore Provenzano, 42enne titolare dell’Ufficio speciale della Ricostruzione del Comune dell’Aquila (Usra), ente che dipende dalla Presidenza del consiglio dei ministri. “Sono ovviamente moto contento, è una bella notizia per tutto il Sud Italia. Giuseppe ha un profonda conoscenza del Meridione, dei suoi problemi e delle sue potenzialità, lavorando allo Svimez, anche perché è stata da sempre la sua passione”.

“Farà sicuramente bene”, spiega a caldo il giovane dirigente pubblico, il quale risponde ironicamente alla domanda del cronista se Giuseppe Provenzano avrà un occhio di riguardo, nell’ambito delle sue competenze, per L’Aquila, e se lo chiamerà, in caso di particolari esigenze e necessità relative alla ricostruzione. “Non mi rispondeva prima, credo che non mi risponderà neanche adesso”, spiega, “si impegnerà al massimo per tutto il Meridione, compresa L’Aquila, questo è certo”. Rapporti indiretti con l’Abruzzo, Giuseppe Provenzano li ha però avuti anche come consigliere di Giovanni Legnini, quando il consigliere regionale di centro sinistra ex vice presidente del Csm, era sottosegretario al Ministero delle Economie e delle Finanze con delega alla ricostruzione post terremoto dell’Aquila.