Il Nuovo Basket Aquilano presenta i due main-sponsor per il campionato di Serie C: Sanofi ed Hotel San Michele

L’Aquila. Mercoledi 21 novembre, alle 11:30 presso il PalaAngeli, in Via Umberto Antonetti – Progetto Case S.Elia 1, il Nuovo Basket Aquilano presenterà i due main-sponsor per il Campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise-Umbria.

Per la partecipazione al difficile torneo interregionale di quest’anno, la società aquilana avrà al suo fianco due realtà di prestigio del territorio aquilano, come Sanofi, azienda farmaceutica di grande rilievo per il tessuto economico locale grazie al suo stabilimento di Scoppito, da anni vicina alle attività sportive e sociali del club del PalaAngeli, e l’Hotel San Michele, che con la nuova gestione si sta proponendo per una accoglienza turistica di livello superiore.

La formazione di Serie C del Nuovo Basket Aquilano avrà quest’anno i loghi dei due nuovi partners sulle maglie da gioco e su quelle dedicate al pre-gara e per il club del PalaAngeli è motivo di grande orgoglio avere al proprio fianco due realtà come Sanofi e Hotel San Michele, quale riconoscimento dei risultati agonistici e dell’attività svolta, anche attraverso manifestazioni e tornei internazionali e nazionali, a favore dei giovani cestisti cittadini.

All’incontro interverranno Alessandro Casu, nuovo Direttore dello Stabilimento Sanofi di Scoppito, e Federica Terenziani in rappresentanza della proprietà dell’Hotel San Michele.