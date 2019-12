L’Aquila. “ L’Aquila. “ Saluto la delegazione di cittadini italiani che vivono in territori gravemente inquinati e che aspirano ad una migliore qualità dell’ambiente e a una giusta tutela della salute ” così papa Francesco ha salutato, durante l’Angelus di oggi, la delegazione delle Magliette bianche presenti con due striscioni in piazza S. Pietro.



H2O Abruzzo ricorda che in Abruzzo, ieri, le Magliette bianche erano in piazza a Piano d’Orta per dire basta ai ritardi che si sono accumulati nelle procedure di bonifica del sito nazionale di Bussi.