Il Parco d’Abruzzo ricorda il suo fondatore Erminio Sipari, in programma una serie di eventi

Pescasseroli. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in collaborazione con il Comune di Pescasseroli, il Comune di Alvito, la Fondazione Sipari, il CAI, la Proloco di Pescasseroli e i Cavalieri del tratturo di Alvito , organizza una serie di eventi, che si svolgeranno domani, il 6 e 7 ottobre a Pescasseroli ed Alvito per ricordare il fondatore del Parco Erminio Sipari a 50 anni dalla sua morte. Ermino Sipari ha ricoperto un ruolo fondamentale per la nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo, prima come propugnatore della sua Istituzione e poi, come Presidente dell’Ente autonomo.

Va ricordato sicuramente per la sua visione innovativa e come precursore dello sviluppo sostenibile, in quanto un secolo fa si era impegnato per coniugare la crescita turistica dell’Alta valle del Sangro con la conservazione della natura. Nella giornata di domani alle ore 16 sara’ possibile partecipare ad un convegno presso la sala del Centro visite del Parco a Pescasseroli dal titolo: Il Parco Nazionale D’Abruzzo e il suo fondatore: Erminio Sipari tra storia ed attualita’. Al convegno che e’ stato accreditato dal consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti come evento formativo, interverranno: Stefano Pallotta, Antonio Carrara, Luigi Piccioni, Costantino Felice e Lorenzo Arnone Sipari.

Alle 18 presso le scuderie di Palazzo Sipari sara’ aperta la Mostra: “Erminio Sipari, l’apostolo del Parco Nazionale d’Abruzzo – La magia della Natura” a cura dell’Archivio di stato dell’Aquila, sezione di Avezzano, che rimarra’ aperta anche nei giorni 6 e 7 ottobre. A seguire e’ prevista la visita guidata a Palazzo Sipari per i giornalisti accreditati a cura della Fondazione Sipari.

La mattina del 6 ottobre alle ore 8,30 verra’ inaugurato il Sentiero Sipari ad Alvito alla presenza delle Autorita’ del Parco, dei Comuni di Alvito e Pescasseroli e dei rappresentanti della Famiglia Sipari. Il sentiero unisce Alvito, dove Sipari e’ nato, a Pescasseroli, dove e’ vissuto, e a percorrerlo, per intero, per la prima volta, saranno simbolicamente un Guardiaparco, un Carabiniere Forestale e due escursionisti di Pescasseroli, insieme ad un gruppo di Cavalieri del Tratturo di Alvito.

Sempre il 6 ottobre, alle 9 a Forca d’Acero inaugurazione del Sentiero Italia da parte del CAI Abruzzo e partenza degli escursionisti accompagnati dalla sezione CAI Coppo dell’orso. Entrambe le escursioni si ricongiungeranno nell’ultimo tratto del Sentiero, verso Pescasseroli, dove il Sentiero Sipari e Italia coincidono. Alle ore 13,00 a Palazzo Sipari gli escursionisti saranno salutati da autorita’ e organizzatori.

Alle 13,30 il pranzo a cura della Pro-loco di Pescasseroli. Nel pomeriggio alle ore 17,00 presso il cinema “Ettore Scola” la rappresentazione teatrale sulla figura e l’opera di Erminio sipari a cura di Alessandra Mosca e Cesidio Taricone del Gruppo teatrale “Le vestigia del Parco”.

La giornata si concludera’ presso l’Abbazia SS. Pietro e Paolo con il concerto ANACANTA “Altri Sentieri” del coro alpino Rive del Sangro di Pescasseroli e il Coro Alpino Stella del Gran Sasso di Isola del Gran Sasso. “Un fine settimana intenso di iniziative per ricordare Erminio Sipari nel cinquantenario della morte e per dedicare a lui, che dell’istituzione e nascita del Parco e’ stato un grande protagonista, un Sentiero che ne conservi la memoria per sempre. Nell’invitare tutti a partecipare – dichiara il presidente del Parco Antonio Carrara – voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato insieme per organizzare al meglio l’event