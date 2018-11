Il pastificio abruzzese De Cecco emette minibond per 25 mln di euro: dimostrazione di interesse degli investitori

Chieti. Il Gruppo De Cecco, attivo nel mondo nella produzione e distribuzione di paste alimentari secche ed altri prodotti alimentari, ha perfezionato l’emissione di due prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro. I proventi delle due emissioni obbligazionarie, che contribuiranno al piano di crescita del Gruppo De Cecco nei prossimi anni, saranno utilizzati con specifico riferimento al finanziamento di investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, tutela dell’ambiente ed efficientamento energetico.

L’operazione è stata promossa da Banca Popolare di Bari in qualità di advisor, arranger e collocatore unico e ha visto il coinvolgimento della Studio Legale Orrick come advisor

legale. In particolare, la capogruppo F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino SpA ha emesso: un prestito

obbligazionario senior unsecured di 21 milioni di euro sottoscritto da 15 investitori ed ammesso alla quotazione

nel segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana.

Cassa depositi e prestiti SpA, anchor investor dell’operazione, ha sottoscritto il bond per un controvalore di 12,5 milioni di euro; altri sottoscrittori sono stati Ersel SIM SpA, Consultinvest Asset Management SGR SpA, Confidi Systema! SC, Volksbank e Banca Popolare di Bari ScpA. L’obbligazione, emessa alla pari, ha una durata di sei anni e un piano di rimborso “tailor made”; un prestito obbligazionario senior unsecured di 4 milioni di euro non quotato, sottoscritto da un unico investitore professionale, emesso alla pari e con durata di cinque anni.

De Cecco, fondata nel 1886 a Fara San Martino, in Abruzzo, ha un fatturato di circa 450 milioni di euro, un Ebitda di circa 50 milioni di euro e un utile netto di circa 13 milioni di euro. La società, famosa anche per il “Metodo De Cecco” tramandato attraverso cinque generazioni, esporta quasi il 50% dei propri volumi in oltre 100 paesi nel mondo.

“L’emissione di due nuovi prestiti obbligazionari – dichiara il Cav. Filippo Antonio De Cecco, Presidente del Gruppo De Cecco – dimostra ancora una volta il forte interesse che gli investitori istituzionali, e più in generale il mercato, manifestano nei confronti della nostra realtà e nelle strategie di sviluppo che il management sta implementando, con particolare riferimento all’ulteriore processo di internazionalizzazione nel solco di uno stretto connubio tra tradizione ed innovazione. Ringrazio la Banca Popolare di Bari che ha promosso l’operazione e ne ha seguito l’evoluzione, aiutandoci a raggiungere un importante obiettivo in termini di diversificazione finanziaria, e i sottoscrittori, in particolar modo Cassa depositi e prestiti, per il suo ruolo di anchor investor”.