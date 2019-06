Il premier Conte al Forum del Gran Sasso, Corneli (M5S): vicinanza all’Abruzzo, beneficerà di 1 mln di euro

Teramo. “La presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Forum Internazionale del Gran Sasso, conclusosi a Teramo nella giornata di sabato, merita di essere evidenziata in quanto ennesimo attestato di vicinanza del Premier nei confronti dei nostri territori”. È quanto dichiara, in una nota, Valentina Corneli, membro della Camera dei Deputati in quota MoVimento 5 Stelle.

“E in primo luogo è espressione del continuo impegno profuso dal Governo”, spiega la pentastellata, “e in modo particolare dal MoVimento 5 Stelle, al fine di agire concretamente per alleviare i tanti disagi che stanno affliggendo sin dall’inizio il processo di ricostruzione seguito al sisma del Centro Italia. A testimoniare questa fattiva e concreta attenzione vi è lo stanziamento di altri 11,7 milioni di euro per i comuni delle relative aree terremotate, fondi che andranno a compensare le minori entrate di Imu e Tasi e che costituiranno una fondamentale boccata d’ossigeno per questi territori”.

“L’Abruzzo beneficerà di 1,12 milioni di euro”, conclude la Corneli, “ripartiti in gran parte tra le province di Teramo e L’Aquila, con il solo capoluogo teramano cui saranno destinati oltre 350 mila euro. Lo stesso Premier ha infine tenuto a ricordare gli ulteriori provvedimenti inseriti nel decreto Crescita che sarà definitivamente approvato in Senato nei prossimi giorni”.