Il presidente del consiglio regionale Sospiri firma i decreti per le commissioni consiliari, ecco tutti i nomi

L’Aquila. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha firmato i decreti di composizione delle Commissioni consiliari, così come previsto dall’articolo 28 del “Regolamento del Consiglio regionale”. Le Commissioni permanenti sono cinque suddivise per materie di competenza, più la “Vigilanza” e la “Giunta per il Regolamento”. Al fine di garantire l’adozione del voto plurimo, a ciascun consigliere è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo, della federazione dei gruppi o della componente del gruppo misto di appartenenza.

Ricordiamo che la prima seduta di ogni Commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età e il più giovane svolge le funzioni di segretario. Nella stessa riunione la Commissione elegge presidente e vice presidente con un’unica votazione a scrutinio segreto. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che nell’ordine riportano il maggior numero di voti. Con votazione separata si procede all’elezione del Segretario.

Questi i nomi dei componenti di ogni Commissione. Accanto al nome del consigliere il numero di voti ad esso attribuiti e il gruppo di appartenenza.

Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”: Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Antonio Di Gianvittorio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Vincenzo D’Incecco (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Emiliano Di Matteo (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle – voti 3), Domenico Pettinari (Movimento 5 Stelle – voti 2), Francesco Taglieri Sclocchi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Silvio Paolucci (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Sandro Mariani (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1), Antonio Blasioli (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1).

Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”: Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Luca De Renzis (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Manuele Marcovecchio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), A. Simone Angelosante (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Umberto D’Annuntiis (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Massimo Quaglieri (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Giorgio Fedele (Movimento 5 Stelle – voti 3), Barbara Stella (Movimento 5 Stelle – voti 2), Marco Cipolletti (Movimento 5 Stelle – voti 2), Americo Di Benedetto (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Antonio Blasioli (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3).

Terza Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Antonio Di Gianvittorio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Vincenzo D’Incecco (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Emiliano Di Matteo (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle – voti 3), Giorgio Fedele (Movimento 5 Stelle – voti 2), Marco Cipolletti (Movimento 5 Stelle – voti 2), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3). (segue) (ndl)

Quarta Commissione “Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”: Sabrina Bocchino (Lega Salvini Abruzzo – voti 3), Fabrizio Montepara (Lega Salvini Abruzzo – voti 3), Luca De Renzis (Lega Salvini Abruzzo – voti 2), Antonietta La Porta (Lega Salvini Abruzzo – voti 2), Umberto D’Annuntiis (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle – voti 4), Barbara Stella (Movimento 5 Stelle – voti 3), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3).

Quinta Commissione “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”: Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Antonio Di Gianvittorio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), A. Simone Angelosante (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Fabrizio Montepara (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Massimo Quaglieri (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Barbara Stella (Movimento 5 Stelle – voti 2), Francesco Taglieri Sclocchi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Marco Cipolletti (Movimento 5 Stelle – voti 1), Silvio Paolucci (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Sandro Mariani (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1), Antonio Blasioli (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1). (segue( (ndl)

Commissione Consiliare di “Vigilanza”: Antonietta La Porta (Lega Salvini Abruzzo – voti 5), Manuele Marcovecchio (Lega Salvini Abruzzo – voti 3), Sabrina Bocchino (Lega Salvini Abruzzo – voti 2), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), (Fed. “Forza Italia, DC-UDC” – voti 1), Massimo Quaglieri (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle – voti 3), Giorgio Fedele (Movimento 5 Stelle – voti 2), Francesco Taglieri Sclocchi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Americo Di Benedetto (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2).

Giunta per il Regolamento: Emiliano Di Matteo (Lega Salvini Abruzzo – voti 10), Lorenzo Sospiri (Fed. “Forza Italia, DC-UDC” – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle – voti 7), Silvio Paolucci (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Americo Di Benedetto (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Sandro Mariani (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1). (ndl)