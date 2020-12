Il presidente del Parlamento europeo ricorda il medico Fasoli morto per salvare vite nell’emergenza Coronavirus

Sulmona. Nel giorno del suo compleanno, il presidente del Parlamento Europeo lo ha ricordato per il suo sacrifico, per essere uno dei medici morti per aiutare gli altri.



David Sassoli ha ricordato sui social la figura del medico di origine di Sulmona, Gino Fasoli, uno dei tanti dottori richiamati a lavoro per gestire l’emergenza Coronavirus. Uno di quei medici che non si sono tirati indietro, sacrificando così anche le proprie vita.

Fasoli è morto a marzo, all’istituto clinico San Rocco a Ome (Brescia), a 73 anni.

Le parole del presidente Sassoli: