Il presidente Marsilio parla al premier Conte: necessario un intervento sulla ricostruzione, il Senato si faccia avanti

L’Aquila. A margine del Clean Air Dialogue a Torino, il presidente Marsilio ha avuto l’occasione di un breve colloquio con il premier Conte.

“Gli ho sottolineato l’urgenza e la necessità di un suo autorevole intervento perché in queste ore il Senato approvi le norme richieste dai territori per la ricostruzione post sisma” ha dichiarato Marsilio. “Ho sottolineato la forte tensione presente tra le popolazioni interessate anche alla luce delle grandi aspettative che il decreto aveva suscitato, aspettative rafforzate dalla sua visita personale conclusa a Norcia pochi giorni fa. Conte ha assicurato di aver dato disposizioni in tal senso al governo e alla maggioranza, anche se non ha nascosto il timore per la situazione di tensione che la maggioranza sta vivendo proprio in questi giorni. Al momento, però, dal Senato non sono ancora arrivate notizie e il tempo a disposizione per integrare il testo diventa sempre meno”.