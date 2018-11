Il sassofonista Coleman apre la stagione di teatro a Teramo, è tra i fondatori del M-Base movement

Teramo. Un grande nome della scena jazzistica mondiale, il sassofonista Steve Coleman and Five Elements, per dare il via alla stagione di concerti 2018/19 organizzata da ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo che ha visto la preziosa collaborazione del maestro Giuliano Mazzoccante: il concerto è in programma lunedì 19 novembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo.

Dire di lui “influente” è un eufemismo, si tratta sicuramente di una figura tra le più avvincenti e affascinanti del jazz contemporaneo. Sassofonista e compositore statunitense, classe 1956, trasferitosi a New York nel 1978, ha guidato vari gruppi fra i quali il suo Steve Coleman and Five Elements, formato nel 1981 che è ancor oggi in attività e che entusiasmerà gli spettatori del Comunale e gli appassionati di questo genere musicale.

È stato uno dei fondatori del cosiddetto M-Base movement ed è stato influenzato particolarmente da Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane, Von Freeman e Bunky Green.

Foto di: La Nazione