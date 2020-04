Il Senatore D’Alfonso replica al Consigliere della Lega D’Incecco sulla fase due in Abruzzo

Pescara. Il Senatore del Partito Democratico D'Alfonso replica alle critiche ricevute dal Consigliere della Lega D'Incecco sull'avvio dell fase 2 in Abruzzo, e lo fa attraverso una nota postata ieri su Facebook – " Racconta il sopravvenuto D'Incecco, – si legge nel post – "Consigliere del Carroccio: "Ancora una volta D'Alfonso ha perso una buona occasione per tacere. Dopo averci lasciato una Regione in gravissime difficoltà economico-finanziarie, vuole darci lezioni su come uscire dalla crisi".

“Caro D’incecco i finanziamenti concessi dalla Giunta D’Alfonso all’Abruzzo – continua il Senatore D’Alfonso – sono esattamente 2.830.376.379,02 € e per questo chiedo quindi quali sono le risorse trovate dalla Giunta Marsilio? Consideriamo ulteriormente che i 5 MILIONI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE sono stati PRESI, per distrazione, dai fondi marsterplan in danno della provincia di Teramo e di Chieti‼️”



“In definitiva – conclude il consigliato dal Carroccio – la Lega Abruzzo ha le idee chiare su cosa fare per sostenere imprese e famiglie a risollevarsi dopo l’emergenza sanitaria”