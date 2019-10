Il sindaco Biondi incontra l’aquilana Alessandra Priante, neo direttore della United Nations World Turism Organization

L’Aquila. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il neo direttore dell’Unwto (United Nations World Tourism Organization, l’organizzazione per il turismo mondiale delle Nazioni unite), l’aquilana Alessandra Priante. “La notizia della nomina è arrivata proprio mentre eravamo di fronte a un caffè. – spiega il sindaco – È un vanto per la nostra città poter annoverare tra i suoi figli una personalità che, grazie alla sua professionalità e alla passione per il lavoro, sia riuscita a conquistare un incarico così prestigioso. Oltre che a formularle sinceri auguri di buon lavoro nel corso dell’incontro abbiamo discusso delle enormi potenzialità turistiche su cui può contare il nostro territorio e che, in molti casi, sono ancora inespresse e da valorizzare”.

“Il nostro è un sistema fatto di tradizioni, cultura, bellezze architettoniche e naturalistiche, enogastronomia che ha già un buon appeal a livello nazionale ed internazionale. Attivando percorsi e strategie con interlocutori qualificati, come è certamente la ‘nostra’ Alessandra, è possibile compiere un ulteriore salto di qualità che consentirebbe a questa terra e alle aree interne, ma più in generale all’intero Abruzzo, di crescere in termini di promozione e attrattività turistica” conclude il primo cittadino.