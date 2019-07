Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi incontra il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco

L’Aquila. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina, nei suoi uffici a Palazzo Fibbioni, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Mauro Malizia che è succeduto a Domenico De Bartolomeo, chiamato a dirigere l’ufficio di coordinamento della Direzione centrale per la prevenzione a Roma. “È stata l’occasione per conoscersi personalmente”, spiega il sindaco dell’Aquila, “e formulare il benvenuto e gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante a nome di una città che nutre nei confronti dei Vigili del fuoco un particolare sentimento di attaccamento e riconoscenza per la straordinaria azione svolta in occasione del sisma del 2009 e degli anni successivi a sostegno della nostra comunità”.

“Abbiamo affrontato diversi temi”, precisa il primo cittadino Biondi, “tra cui quello della nuova caserma a servizio dei Vigili del fuoco”. “A seguito dell’accordo interistituzionale sulla ex caserma Rossi, il 40% di quegli spazi andranno nella disponibilità del Demanio. Come già dichiarato nei mesi scorsi”, conclude, “alla presenza del sottosegretario agli Interni, Stefano Candiani, siamo pronti a fornire, per quanto di nostra competenza, il massimo supporto affinché la struttura venga realizzata in quell’area e, a tal proposito, nelle prossime settimane terremo una riunione tecnica per fare il punto della situazione e verificare come procedere”.