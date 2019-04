Il sulmonese Antonio Ranalli nominato nuovo fiduciario CONI per il Municipio XIII di Roma

L’Aquila. Antonio Ranalli è il nuovo fiduciario CONI per il Municipio XIII di Roma Capitale. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi da parte del Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola, nel quadro della riorganizzazione territoriale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che prevede una maggiore attenzione e presenza sul territorio.

Compito del Fiduciario è quello di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborare con il Municipio per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI ed essere di supporto per lo sviluppo della pratica sportiva e la promozione dello sport. Nello specifico Ranalli sarà operativo sul territorio del XIII Municipio (Aurelio), che va da Via Gregorio VII e arriva fino a Castel di Guido, e che ingloba zone quartieri come Casalotti e Montespaccato, per oltre 140 mila abitanti.

Antonio Ranalli, classe 1978 nato a Sulmona, giornalista professionista e programmista regista in Rai, è sempre stato vicino al mondo dello sport. Arbitro effettivo di calcio a 11, è attualmente referente per la comunicazione della sezione A.I.A. di Roma 1 ed è nello staff dell’organizzazione della RefereeRUN il Campionato di corsa su strada per arbitri dell’A.I.A. Nel 2017 ha ricevuto il Premio “Mario Lo Sasso” riservato agli arbitri a disposizione dell’Organo tecnico di calcio a 11 della sezione di Roma 1.