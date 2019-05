Il Tar boccia tutti i ricorsi, Marcozzi: il

L’Aquila. “Il M5S è la prima forza politica di opposizione in Regione Abruzzo. Lo sapevamo, lo hanno deciso i cittadini il 10 febbraio sulla base di leggi vigenti, oggi lo ha sancito anche il Tar che ha esaminato e bocciato tutti i ricorsi dei non eletti in consiglio regionale”. A dichiararlo è Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento cinque stelle in Regione Abruzzo.

“Lo abbiamo sempre sostenuto e oggi arriva la conferma che avevamo ragione”, spiega la Marcozzi. “la legge elettorale è chiara e non può essere usata ad abuso e consumo di chi “gioca” con la democrazia al solo fine di accapparsi una manciata di voti in piu’”.

“Se ne facciano una ragione tutti”, precisa la pentastellata, “anche il Consigliere Giovanni Legnini che pretendeva addirittura che due dei seggi assegnati al M5S andassero a forze politiche che lo sostengono, che il 10 febbraio hanno conseguito la metà dei voti”.

“Spero che il tanto declamato senso delle istituzioni”, prosegue, “faccia desistere la sua coalizione e tutti i non eletti dal continuare ad intasare gli uffici di giustizia con ricorsi pretestuosi e infondati in fatto e in diritto”.

“Noi andiamo avanti con la nostra squadra al completo”, conclude Sara Marcozzi, “per lavorare al meglio e migliorare la qualità della vita dei cittadini abruzzesi”.