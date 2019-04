Il Teatro Marrucino di Chieti pubblica l’avviso per ricerca di sponsor ai lavori, ecco tutte le informazioni

Chieti. La Deputazione Teatrale del Teatro Marrucino di Chieti ha adottato e pubblicato un Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate in via primaria alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio culturale. “L’obiettivo è coinvolgere gli operatori economici privati nel processo di recupero e riqualificazione del Teatro che, avviato da qualche anno con risorse proprie, potrebbe avere nuovo slancio con il concorso di operatori economici che vogliano contribuire a rendere sicuro e fruibile un simbolo e un patrimonio culturale della Città di Chieti e dell’intero Abruzzo”.

L’Avviso, pubblicato sul sito www.teatromarrucino.eu e sull’albo pretorio online del Comune di Chieti, è riferito in particolare alla realizzazione di lavori di sistemazione e tinteggiatura del prospetto principale e del prospetto laterale del Teatro Marrucino per un valore totale stimato di 54.000 euro, alla ideazione, progettazione e installazione dell’impianto di illuminazione del prospetto principale del Teatro, valore totale stimato di 9.000 euro, a lavori di rimozione e sostituzione di 132 poltrone di platea, del parquet e dei corpi di aerazione a terra per un valore totale stimato di 70.000 euro e alla fornitura di 324 sedute dei palchetti in sostituzione di quelle attuali, per un valore totale stimato di 98.820 euro.