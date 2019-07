Il vento buono: l’Abruzzo selvaggio e sostenibile nelle spettacolari riprese in time-lapse girate nel parco eolico di Cocullo [video]

Cocullo. Uno spettacolare video, realizzato tutto con la tecnica time-lapse, è stato girato nel parco eolico di Cocullo dal talentuoso videomaker Giovanni Lattanzi.

Nelle riprese che vi mostriamo si possono vedere le pale eoliche poste nel comune di Cocullo, catturate dalle prime ore dell’alba fino al tramonto, per poi passare alle più suggestive immagini notturne, in cui le luci rosse delle pale eoliche si mischiano a quelle delle stelle, che dipingono il cielo seguendo le traiettorie celesti.

Il time-lapse è una tecnica di ripresa video in cui la videocamera viene lasciata per lungo tempo in una posizione, per poi accelerare digitalmente le immagini riprese. Questo permette di “velocizzare” il tempo, condensando ore e ore di riprese in pochi secondi di filmati. Giovanni Lattanzi, per realizzare questi pochi ma emozionanti e suggestivi minuti di riprese, ha girato centinaia di ore di riprese, sistemando la videocamera in posti sempre diversi e con angolazioni originalissime, trasformate poi nelle riprese mozzafiato che potete vedere qui di seguito. Lattanzi è un fotografo professionista, con una lunga esperienza alle spalle sia in Italia che all’estero. Già da qualche anno, però, la sua attenzione si è soffermata sulla fotografia paesaggistica, soprattutto quella notturna, che cerca di valorizzare tramite tecniche innovative e sperimentali come il light painting, l’HDR e appunto il time-lapse.