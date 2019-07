Il Vicepresindente Pettinari incontra il Comandante della Direzione marittima Abruzzo-Molise, Donato De Carolis

L’Aquila. Nella mattinata di oggi il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Domenico Pettinari, ha incontrato il Comandante della Direzione Marittima Abruzzo-Molise, Capitano di Vascello Donato De Carolis. L’incontro si è svolto presso le strutture della Direzione Marittima di Pescara.

“Voglio ringraziare personalmente – commenta il Vice Presidente Pettinari – il Capitano di Vascello De Carolis e tutti gli uomini della Capitaneria di Porto per il grande lavoro che svolgono quotidianamente nel nostro mare. Il loro compito, reso ancora più arduo dalle pessime condizioni in cui versa il porto di Pescara, è di estrema importanza per garantire la sicurezza nelle nostre acque. Ho apprezzato particolarmente lo spirito collaborativo all’interno del quale si è svolto l’intero confronto e la volontà di continuare a operare in costante sinergia con la Regione. Per questo invito la Giunta Regionale a fare di più per trovare una soluzione definitiva a tutte le problematiche che riguardano il porto di Pescara, in modo da premiare a dovere lo sforzo del Capitano di Vascello De Carolis e dei suoi uomini e consentire loro di lavoro nelle migliori condizioni”.