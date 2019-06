Impatto violento a Brecciarola, perde la vita il centauro Giacomo Piccioli. Aveva 37 anni

Chieti. Si chiama Giacomo Piccioli, 37 anni di Castiglione a Casauria, dove è titolare di una ditta che offre servizi di consulenza agronomica e forestale, la vittima dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la Tiburtina all’altezza di Brecciarola di Chieti.

Piccioli, laureato in Scienze forestali e ambientali all’università Politecnica delle Marche, era alla guida di una moto Honda Transalp, indossava il casco, e si è scontrato con una Fiat Punto proveniente dalla direzione di Chieti e che stava svoltando per entrare in un’area di servizio. L’uomo è morto sul colpo. Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Giuseppe Falasca ha fatto sequestrare i mezzi coinvolti ed ha disposto l’ispezione cadaverica. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Chieti. Il conducente della Punto è rimasto leggermente ferito ed è stato medicato all’ospedale di Chieti.