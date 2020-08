Imperdibile serata dedicata ai whiskies giapponesi: da Ada Nurzia a Tagliacozzo

Dite la verità: se diciamo whisky a cosa pensate a freddo? A molti di voi verranno in mente le atmosfere della impervia Scozia, dei bourbon americani, o tutt’al più della verde Irlanda. Lo sapete, allora, che il vero fenomeno mondiale nel mondo del whisky degli ultimi anni ha gli occhi a mandorla? E già, il Giappone si è imposto, nell’immaginario degli appassionati del celebre distillato, come la nuova frontiera di qualità, luogo di origine di una produzione limitata, ma di assoluta eccellenza (e altrettanto costo!).

Di questo e tanto altro si parlerà martedì 11 agosto dalle 19:00 in poi presso l’enoteca Ada Nurzia (per prenotazioni chiamare il 3336544000), nella bellissima Piazza Obelisco di Tagliacozzo. Ad introdurre una fantastica selezione di 4 whisky provenienti dal paese del Sol Levante sarà il critico enogastronomico Franco Santini, giudice internazionale in concorsi di wine&spirits.

Per l’occasione, sarà eccezionalmente coadiuvato da Carlo Dugo, referente per l’Italia del prestigioso Concourse Mondial de Bruxelles e membro di spicco della Fondazione Italia-Giappone, che, vista la qualità della proposta, ha concesso il suo sigillo alla serata in programma. Carlo Dugo frequenta il Giappone con assiduità da anni e con la sua attività di import-export rappresenta anche alcuni marchi esclusivi simbolo di quella terra lontana. Ci racconterà quindi, con la sua esperienza diretta, cosa significa fare whisky in Giappone e perché sta diventando tanto “di moda”.

A completare un’offerta che nella Marsica non si è mai vista, ci saranno i finger food a tema preparati da Paolo Narciso, maesro di arti marziali ed esperto cuoco della cucina nipponica.

Insomma, una serata da non perdere, anche perché offerta ad un prezzo (in relazione al tono dell’evento) poco più che simbolico.

