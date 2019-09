Imponente operazione della polizia ferroviaria: 4 persone denunciate e 268 servizi di vigilanza. I dettagli

Pescara. Quattro persone denunciate, 1685 persone identificate, 268 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 107 convogli scortati. Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato del compartimento polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona, nel corso della settimana appena trascorsa. In particolare:

Il 15 settembre, la Polfer di Ancona, durante un servizio di scorta a bordo di un treno regionale diretto a Piacenza, all’altezza della stazione di Pesaro, ha controllato e denunciato in stato di libertà, un cittadino straniero in possesso di una carta d’identità contraffatta e irregolare sul territorio Italiano.

Il 16 settembre, nella stazione ferroviaria di Ancona, ha avuto luogo l’operazione “Alto Impatto”, dove gli agenti della Polfer si sono avvalsi dell’aiuto della squadra cinofili della questura di Ancona per il controllo dei viaggiatori e dei bagagli, riassumendo l’attività in 165 persone identificate e una denuncia in stato di libertà a carico di un 40enne italiano al quale il questore di Ancona aveva vietato di far ritorno nel Comune per 3 anni.

Il 19 settembre, un 50enne italiano che si era allontanato arbitrariamente dal Comune di residenza, nonostante il divieto imposto dal tribunale di quella provincia, è stato denunciato da personale della Polfer di Giulianova in servizio di scorta a bordo di un treno InterCity diretto a Lecce.

Il 21 settembre, la Polfer di Fabriano ha rintracciato, all’interno della stazione cittadina, un 20enne nigeriano che poco prima aveva tentato di rubare un anello all’interno di una gioielleria del centro. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà.