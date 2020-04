Imprese, Creditfidi attiva linee di credito fino a 25mila euro con garanzia statale, con Confartigianato fino a 100mila euro

Chieti. Attraverso l’Artigiancassa Point di Creditfidi, da domani tutte le imprese interessate potranno richiedere online e ottenere in tempi rapidissimi, al massimo entro sette o otto giorni dalla presentazione della domanda, prestiti di 25mila euro con garanzia al 100% da parte dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto liquidità. Non solo, Artigiancassa ha anche accolto la sollecitazione di Confartigianato e renderà disponibile agli imprenditori una linea di credito fino a 100mila euro, garantiti al 90% dallo Stato, che ha un processo di erogazione automatico molto simile a quello utilizzato per i prestiti fino a 25 mila euro, con una valutazione di merito creditizia molto semplificata.

“Le condizioni economiche sono estremamente vantaggiose e sono uguali per le due diverse operazioni”, sottolinea il direttore generale di Creditfidi e di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli.

” La presentazione delle domande, visto il momento difficile, è stata semplificata il più possibile. Tutti coloro che sono interessati potranno inoltrare la richiesta per via telematica, restando a casa. La rete dei dipendenti e collaboratori di Creditfidi, presente in Abruzzo e Molise, è “, conclude Daniele Giangiulli,”a disposizione per fornire informazioni e per supportare le imprese nella predisposizione della documentazione”.