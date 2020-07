In Abruzzo arriveranno 45 migranti, arriva la conferma dalla Prefettura dell’Aquila

L’Aquila. In Abruzzo arriveranno 45 migranti, non più i 70 annunciati ieri mattina, tra coloro che sono sbarcati in questi giorni in Sicilia, e non a breve, ma nelle prossime settimane: lo si apprende da fonti vicine alla Prefettura dell’Aquila. E’ probabile che i migranti facciano la quarantena nei territori di sbarco. Dei 45, 15 saranno ospitati in provincia dell’Aquila, gli altri nelle altre altre province. Non sono state decise le strutture, ma, ha sottolineato la Prefettura, non saranno inviati nel Progetto Case dell’Aquila, il grande insediamento abitativo antisismico costruito a tempo di record per ospitare circa 20mila sfollati del terremoto del 6 aprile 2009.

In mattinata la Prefettura, per sottolineare che era “destituita di ogni fondamento la notizia dell’arrivo di migranti nel progetto Case”, aveva diramato una nota nella quale si sottolineava che “nelle more dell’attribuzione alle regioni delle quote di migranti sbarcati in questi giorni sulle coste siciliane, il Ministero dell’Interno ha assegnato all’Abruzzo un numero di 70 persone da accogliere, 18 nell’intera provincia aquilana”.