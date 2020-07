In gestione nove impianti sportivi del Comune di Chieti

Chieti. La Giunta comunale di Chieti ha approvato la delibera di indirizzo con la quale verranno affidati in gestione nove impianti sportivi cittadini per permettere alle società di usufruire dei finanziamenti statali e regionali. Lo ha reso noto il sindaco Umberto Di Primio. La selezione verrà effettuata in base alla presentazione dei progetti di cui saranno valutati i profili economici e tecnici, e in fase istruttoria sarà data priorità alle istanze presentate da Enti e Federazioni Sportive Nazionali.

L’affidamento riguarderà gli impainti ” Sant’Anna”, ”Pala Colle dell’Ara”, ”Pala Santa Filomena”, ”San Martino”, i bocciodromi ”Piana Vincolato” e ”Colle dell’Ara”, l’mpianto di baseball ”Santa Filomena”, la palestra ”Piana Vincolato” e il campo di calcio ”Guido Angelini”. Per i lavori di manutenzione ordinaria del manto erboso dello stadio Angelini sono stati stanziati 10.000 euro. A febbraio scorso erano stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del rettangolo di gioco ma l’improvvisa chiusura dell’impianto a causa del Covid-19 non aveva consentito al Comune di assegnare l’impianto sportivo a società del territorio, così come l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria che saranno effettuati nei prossimi giorni.