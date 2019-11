In Maggiolino Wolkswagen da tutt’Italia a Sulmona per il quindicesimo raduno nazionale dell’iconica automobile tedesca

Sulmona. Da tutta Italia a Sulmona per tre giorni nel segno di un’auto che è stata il simbolo e la storia di intere generazioni. È in corso da ieri nel capoluogo peligno il raduno nazionale del maggiolino, la storica auto prodotta dalla Wolkswagen dal 1938 al 2003, una delle più vendute al mondo con 21.529.464 esemplari. Oltre 100 appassionati si sono dati appuntamento in piazza XX Settembre, sotto la statua di Ovidio, per celebrare la 15esima edizione del Winter bugs patrocinata dai Comuni di Roccaraso e

Sulmona.

Dai modelli più antichi fino agli ultimi con i quali la casa automobilistica tedesca ha cessato la

produzione. Le auto hanno raggiunto Sulmona da ogni parte della Penisola: da Bergamo, Agrigento, Udine, Bolzano, Taranto e tanti dalla riviera romagnola. Ricco il programma. Dopo l’arrivo di Venerdì sera in piazza Garibaldi, si è entrato nel vivo oggi con l’adunata in piazza XX Settembre. Alle 11 una visita turistica istituzionale della città che permesso alla carovana di conoscere e ammirare le bellezze della città e acquistare i classici confetti di Sulmona. Pranzo in un ristorante del luogo e alle 16 trasferimento verso Roccaraso attraversando una insolita strada di montagna.

Poi tutti in piazza Giovanni Leone in attesa della cena e del dopocena. Domani mattina ancora in piazza a Roccaraso per spostarsi verso la natura selvaggia del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise fino a raggiungere Gioia de’ Marsi dove di pranzerà prima di ripartire ognuno verso la propria destinazione