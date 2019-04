Inaugurata al porto turistico di Pescara la stazione e-bike, sinergia tra Legambiente e Camera di Commercio

Pescara. Inaugurata al porto turistico di Pescara, durante il salone nautico “Sottocosta”, una stazione e-bike grazie alla sinergia Camera di Commercio Chieti Pescara, Marina di Pescara e Legambiente Abruzzo. “La collaborazione a 360 gradi con Legambiente si snoda su più fronti”, sottolinea il direttore del ‘Marina di Pescara’ Bruno Santori, “dallo sviluppo del cicloturismo come prodotto di vendita di un territorio alla diffusione di nuovi stili di vita”.

A margine del convegno “Ambiente e mobilità alternativa, come l’informazione genera nuova linfa economica”, Francesco Di Filippo, dirigente della Regione Abruzzo e presidente Assonautica Pescara, ha sottolineato come la comunicazione debba seguire “una duplice via, verso i potenziali visitatori e verso gli operatori economici che per primi dovranno farsi portavoce positivi di una terra” come l’Abruzzo che vanta primati dal punto di vista ciclopedonale: la Bike to coast, la Via verde Costa dei Trabocchi, la Ciclovia Adriatica da Leuca a Trieste.

“Sul tema della mobilità c’è ancora molto da fare”, ha dichiarato il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco, “attualmente il cicloturismo genera un’economia di 7,5 miliardi l’anno, con una proiezione di 25 miliardi. Ma non possiamo pensare che ciò avvenga repentinamente: questa stazione e-bike è un primo servizio al cittadino/turista che caratterizza un nuovo processo delle città abruzzesi sulla mobilità sostenibile”.