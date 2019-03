Inaugurata la sede del Nuovo Saline al Pala Dean Martin, sarà un luogo di monitoraggio ambientale

Pescara. Un laboratorio didattico per analisi microbiologiche e di chimica e fisica per insegnare a riciclare i rifiuti, un’aula multimediale, acquari in cui sono ambientate tutte le principali specie ittiche presenti nel bacino fluviale del Saline, una postazione informatica per il rilevamento dei flussi idrici del fiume e dei parametri biologici delle acque. Il tutto realizzato con materiali di riuso e riciclo. Si presenta così la sede del Nuovo Saline, realizzata dall’associazione stessa, e concessa dal Comune di Montesilvano in uno dei locali del Pala Dean Martin.

La nuova sede, da oggi ufficialmente operativa, è stata inaugurata questa mattina dal sindaco Francesco Maragno, dalla presidente dell’associazione Halyna Fenytska, dal responsabile staff Tecnico Ambientale, Gianluca Milillo e dai tanti volontari dell’associazione. La sede è stata intitolata alla dottoressa Mariquita D’Isidoro, scomparsa prematuramente, che ha donato tutte le attrezzature del laboratorio di analisi microbiologiche. Alla cerimonia, oltre a Walter Nucci, marito della dottoressa D’Isidoro ed ex direttore Arta, hanno partecipato anche gli alunni della scuola primaria De Zelis dell’Istituto Comprensivo Troiano Delfico, della Silone e della Rodari che oltre a visitare la sede hanno anche fatto una prima divertente lezione ambientale.

“Oggi è una giornata speciale”, ha sottolineato il sindaco, “perché attraverso questa sede, che abbiamo voluto assegnare alla Nuovo Saline Onlus, la città avrà un punto fermo per la tutela e l’educazione ambientale. La realizzazione di questo laboratorio permetterà all’associazione di condurre le attività previste nella convenzione che abbiamo sottoscritto e incentrata sul monitoraggio ambientale e soprattutto sulle azioni didattiche, gratuite, nelle scuole. Per vivere in un ambiente sano e pulito, è necessario il rispetto e l’attenzione di tutti, proprio a cominciare dai più piccoli che devono diventare cittadini responsabili”.

“Grazie alla lungimiranza e sensibilità del Sindaco Francesco Maragno”, sottolineano dall’associazione, “è stato possibile creare un sito dedicato alla ricerca ecologica e alla didattica ambientale che permetterà alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montesilvano di avere una pianificazione gratuita di progetti didattici inerenti i temi ambientali. Ciò rappresenta un’eccellenza sul territorio, unica nel suo genere che certamente contribuirà alla crescita della cultura ambientale sul territorio aiutando le future generazioni ad un approccio più responsabile e cosciente verso l’ambiente rispetto alle precedenti generazioni”. Presenti alla cerimonia anche le associazioni Asd Natura Abruzzo e AlberghiaMo.