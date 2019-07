Inaugurata area duty free dell’aeroporto d’Abruzzo, Febbo: l’obiettivo è un milione di passeggeri

Pescara. Inaugurata l’area shopping e duty free dell’aeroporto d’Abruzzo che da oggi potrà offrire nuovi servizi ed opportunità per i passeggeri in transito. All’evento hanno partecipato fra gli altri il sottosegretario alla Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis, l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pescara Luigi Albore Mascia e il presidente della Saga Enrico Paolini. “L’aeroporto d’Abruzzo cresce sempre di più con un obiettivo che è quello di arrivare ad un milione di passeggeri dagli attuali 700 mila”, spiega l’assessore regionale Febbo, “un obiettivo non semplice da raggiungere, anche se passi importanti in questo senso sono stati fatti, per cui stiamo lavorando per delle nuove rotte e mettere servizi che i turisti chiedono, e oltre i voli tradizionali, abbiamo oggi presentato tre rotte in collaborazione con Costa Crociere, e questo è un ulteriore target che può distinguere e far conoscere il nostro aeroporto””.

Il presidente Saga Enrico Paolini ha spiegato come “oggi lo scalo aereo della nostra regione in grado di offrire un ventaglio di offerte anche per acquistare prodotti della nostra regione come vino e olio ma non solo. Oggi offriamo un’area dotata di bar, negozi, servizio di ogni genere per offrire il meglio ai turisti che transitano nel nostro aeroporto con anche la,presenza di un’area disabili e ben 14 bagni. Ringrazio la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Governo”, conclude, “perché si sta facendo squadra per poter far crescere ancora questo aeroporto”.