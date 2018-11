Inaugurato un nuovo ufficio contro l’evasione fiscale a Vasto, massima attenzione su Tari e Imu

Vasto. Il comune di Vasto attiva un nuovo ufficio per potenziare la lotta all’evasione in particolare di Tari, Imu, tassa di soggiorno, mancati accatastamenti e dichiarazioni non veritiere. A occuparsene Maurizio Franceschini, ex direttore dell’agenzia delle entrate di Vasto, giunto in comune dallo scorso giugno, sarà affiancato da cinque dipendenti comunali. Stamane l’avvio del nuovo ufficio inaugurato dal sindaco, Francesco Menna, preceduto da un convegno al teatro Rossetti e che ha visto la partecipazione del comandante regionale della guardia di finanza, Mario Aniello, del procuratore capo, Giampiero Di Florio, di Andrea Ferri, responsabile nazionale per la finanza locale dell’Anci, e di Tommaso Miele, presidente della sezione giurisdizionale della corte dei conti per l’Abruzzo.