Incidente Montesilvano: donna sbalzata di 10 metri dopo il violento impatto

Montesilvano. L’incidente è avvenuto in via Chiarini, nei pressi dell’intersezione con via Manara. La donna, di origini ucraine e residente in città, stava attraversando sulle strisce pedonali spostandosi da Sud verso Nord, quando è stata travolta da una Fiat Punto condotta da un uomo di 76 anni che viaggiava in direzione Ovest-Est.

Violentissimo l’impatto, tanto che la 41enne è stata sbalzata di una decina di metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale: ora è ricoverata in Neurochirurgia in prognosi riservata.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale, diretta dal comandante Nicolino Casale.