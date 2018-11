Incontro e integrazione tra stranieri e italiani: al via il concorso fotografico Insieme, uno scatto che unisce

Pescara. Il consorzio del progetto Informa, finanziato dalla Regione Abruzzo con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazioni (Fami), ha indetto un concorso fotografico dal titolo “Insieme: uno scatto che unisce” che chiama cittadini stranieri e italiani a proporre immagini che raffigurino momenti di incontro, accoglienza e integrazione. Contro un crescente diffondersi di immagini che istigano all’odio, alla violenza, e all’intolleranza, Informa (Informazioni per migranti in Abruzzo) si schiera dalla parte delle tante persone che dedicano tempo ed energie per i diritti e l’integrazione dei cittadini stranieri in Abruzzo e in Italia e considerano la diversita’ come espressione di un Paese dinamico e aperto.

Per questo motivo, le organizzazioni che promuovono il concorso e quelle che lo sostengono invitano i cittadini a fare una foto della societa’ che, con tanti punti di vista diversi, si arricchisce e si valorizza. L’obiettivo del concorso e’ mettere insieme diversi punti di vista che raccontino cio’ che unisce, invece di creare conflitto. Il concorso e’ gratuito e aperto a tutti. Le modalita’ per la partecipazione e i premi sono descritti nel regolamento del concorso.