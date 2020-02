Incontro operativo a Pineto, sindaco Verrocchio: nessun allarmismo, invitiamo solo al buonsenso i cittadini

Teramo. Questa mattina, nella sala giunta del comune di Pineto, si è svolto un incontro operativo tra la giunta e i responsabili delle varie aree dell’ente in relazione al Covid 19. Dopo aver visione dell’ordinanza del ministero della Salute, il Comune ha disposto di pubblicare sui canali istituzionali

dell’ente le principali regole di comportamento da adottare per evitare il contagio. Le stesse saranno inviate alle scuole, affinché i ragazzi e le famiglie possano conoscerle, e agli esercizi commerciali.

Nel corso della riunione è stato inoltre deciso di invitare tutti i gestori di esercizi pubblici a mettere a disposizione sapone e disinfettanti nei bagni e di far svolgere all’aperto il carnevale in programma domani dalle 15 a Pineto.

“L’incontro odierno”, ha commentato il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, “è stato organizzato a titolo precauzionale e al solo scopo di conoscere e condividere al meglio le disposizioni ministeriali. In Abruzzo non c’è nessun caso di Covid 19, con le nostre disposizioni non intendiamo fomentare alcun allarmismo e nessuna paura ingiustificata, abbiamo solo voluto invitare al buon senso i nostri concittadini e comunicare in maniera capillare quali sono le indicazioni igieniche per evitare il contagio in un clima di assoluta serenità”.